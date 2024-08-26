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12:37, 26 августа 2024Россия

Стало известно о мощном взрыве на российском нефтезаводе

Очевидцы сообщили о мощном взрыве на нефтезаводе в Омске

На нефтезаводе в Омске на установке АВТ-11 произошел мощный пожар. Об этом стало известно из публикации Baza в Telegram-канале.

По информации издания, очевидцы сообщили, что перед пожаром на территории завода был слышен взрыв, из-за которого в жилых домах в окрестностях завода задрожали окна.

В свою очередь, Telegram-канал «112» утверждает, что при взрыве и пожаре пострадали два человека, а площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

Еще один пожар на территории омского нефтезавода случился 1 августа. Возгорание произошло на установке АВТ-10. Площадь пожара достигала 300 квадратных метров.

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      Марк Леонов
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