Стало известно о мощном взрыве на российском нефтезаводе

Очевидцы сообщили о мощном взрыве на нефтезаводе в Омске

На нефтезаводе в Омске на установке АВТ-11 произошел мощный пожар. Об этом стало известно из публикации Baza в Telegram-канале.

По информации издания, очевидцы сообщили, что перед пожаром на территории завода был слышен взрыв, из-за которого в жилых домах в окрестностях завода задрожали окна.

В свою очередь, Telegram-канал «112» утверждает, что при взрыве и пожаре пострадали два человека, а площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

Еще один пожар на территории омского нефтезавода случился 1 августа. Возгорание произошло на установке АВТ-10. Площадь пожара достигала 300 квадратных метров.