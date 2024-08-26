Стало известно об обсуждении места проведения второй конференции по Украине

Турецкий дипломат: дата и место второй конференции по Украине пока неизвестны

Дата и место второй конференции по Украине пока неизвестны. Об этом заявил осведомленный дипломатический источник в Анкаре, сообщает ТАСС.

«Пока нет точных данных о дате и месте переговоров. Все на стадии обсуждений», — уточнил источник.

Уточняется, что Турция неоднократно высказывалась по поводу мирных переговоров на высшем уровне. «Господин президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган] неоднократно заявлял о необходимости участия всех сторон на переговорах о мире», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал место, которое считает подходящим для проведения второй мирной конференции. По словам украинского лидера, саммит может состояться в Индии, если Нью-Дели согласится подписать коммюнике первой конференции, принятой без учета мнения России.