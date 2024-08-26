В Кремле заявили об отсутствии ясности в ситуации с гибелью сотрудника Reuters

Песков: в вопросе гибели сотрудника Reuters Эванса в Краматорске нет ясности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель сотрудника информационного агентства Reuters Райана Эванса в Краматорске. Его слова об отсутствии ясности в ситуации передает ТАСС.

«Я читал информацию от сотрудников агентства, что речь не идет о журналисте, а речь идет о некоем советнике по вопросам безопасности. Поэтому здесь пока никакой ясности нет», — заявил представитель Кремля.

Также Песков, комментируя гибель Эванса, напомнил, что Вооруженные Силы России (ВС РФ) наносят удары по военной инфраструктуре или по местам, каким-либо образом с ней связанным.

26 августа стало известно, что после удара по Краматорску в Донецкой Народной республики (ДНР) погиб сотрудник Reuters, бывший военный Великобритании Эванс. Отмечалось, что еще двое журналистов из съемочной группы получили ранения.

Эванс консультировал журналистов агентства в вопросах безопасности в Израиле, на Олимпиаде в Париже, а также на Украине.