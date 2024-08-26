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16:08, 26 августа 2024Россия

В обстреливаемом ВСУ российском городе линейки к 1 сентября решили провести не для всех

В школах Севастополя линейки к 1 сентября решили провести не для всех

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В школах обстреливаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя линейки к 1 сентября решили провести не для всех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев.

Кроме того, в Севастополе перенесут день проведения школьных линеек с воскресенья на понедельник — 2 сентября.

«Из соображений безопасности участвовать в них будут только 1-е и 11-е классы. На оперштабе примем решение о формате участия родителей в линейках», — сообщил Развожаев.

На фоне обстрелов со стороны Украины в городе также решили оклеить окна учебных заведений защитной пленкой. На сегодня работы завершены в 28 зданиях. «Продолжаются поставки пленки, планируем усилить бригады, чтобы как можно быстрее завершить этот процесс», — уточнил глава города.

Севастополь регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В понедельник, 26 августа, в Минобороны сообщили, что система противовоздушной обороны сработала в небе над акваторией Черного моря и сбила украинский беспилотник.

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      Елена Торубарова
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