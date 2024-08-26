В России изменятся правила установки камер на дорогах

Депутат Федяев: правила установки камер на дорогах изменятся в РФ с 1 сентября

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что в ближайшее время вступят в силу единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что новые правила установки камер на дорогах вступят в силу с 1 сентября.

«Этой осенью вступает в силу федеральный закон №197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД», — предупредил он.

Парламентарий добавил, что решения об установке камер ГИБДД принимают органы власти региона, по которому проходит дорога, и владелец трассы. Эти вопросы требуют согласования с ГИБДД.

С 1 сентября, согласно закону, который подписал президент Владимир Путин, в России регламентируют установку камер на автомобильных дорогах. Если раньше нормы установки дорожных камер регулировались ведомственными актами, то с осени 2024 года это будет делать новый федеральный закон.