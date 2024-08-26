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19:46, 26 августа 2024Россия

В российском регионе после атаки ВСУ решили отказаться от салютов и выступлений звезд

В Саратове после атаки ВСУ решили отказаться от выступлений звезд на День города

Фото: РИА Новости

В Саратове после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили отказаться от салюта и выступлений звезд на День города, аналогичное решение приняли в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, передает ТАСС.

Праздничные мероприятия должны были состояться в начале сентября, однако их отменили из соображений безопасности.

«Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступления звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Надеюсь, что все это осознают в полной мере. Тем более после сегодняшних событий. Вопросы безопасности должны быть на первом месте», — обозначил Бусаргин.

В понедельник, 26 августа, российские средства противовоздушной обороны сбили украинские дроны в Саратовской области. Обломки одного из дронов попали в жилой дом в Саратове, пострадали два человека.

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      Елена Торубарова
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