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21:52, 26 августа 2024Интернет и СМИ

В США обратили внимание на заявление Макрона о задержании Дурова

NYT назвала заявление Макрона о задержании Дурова необычным шагом для Парижа

Фото: Manon Cruz / Reuters

Издание The New York Times (NYT) обратило внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, прозвучавшее после задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже.

Журналисты назвали высказывание «необычным шагом для Макрона». Авторы материала пояснили, что обычно глава Пятой Республики воздерживается от комментариев на ранних стадиях уголовных расследований.

Ранее Макрон заявил, что арест Дурова не является политическим решением. Он подчеркнул, что финальное решение по аресту основателя Telegram «останется за законом и судьями».

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту. По версии следствия, Дуров отказался передавать спецслужбам ключи шифрования Telegram, а потому является соучастником противозаконных действий, совершенных через мессенджер. Речь идет, в частности, о распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Во Франции предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.

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