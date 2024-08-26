В Узбекистане наказали сотни бородачей

Podrobno.uz: в Узбекистане мужчин оштрафовали за ношение бороды

В Узбекистане оштрафовали несколько сотен мужчин за ношение бороды. Об этом сообщает издание Podrobno.uz.

Такие обвинения предъявляются в соответствии с законодательством республики. «Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет за собой наложение штрафа от 3,4 миллиона до 5,1 миллиона сумов (37 тысяч рублей по курсу на 26 августа)», — приводит издание административный кодекс Узбекистана.

Всего насчитывается около 800 дел, заведенных из-за ношения бороды у мужчин. В случае отказа от задержания или бритья мужчин могут обвинить в хулиганстве и противодействии требованиям сотрудников правоохранительных органов.

В ноябре 2023 года в Узбекистане ввели административное наказание за ношение в общественных местах одежды, мешающей распознаванию личности. Исключением являются специальные головные уборы для безопасности дорожного движения, а также предметы одежды для защиты здоровья.