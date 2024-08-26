Вучич назвал задержание Дурова искажением мира

Вучич заявил, что власти Франции задержали Дурова ради интересов Запада

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. Свое мнение он высказал в эфире телеканала Pink TV.

«Где-то в 2018 году 26 западных организаций обратились к России с требованием не нарушать свободы. Прошло всего пять или шесть лет — и арест Дурова [в Париже] Запад считает нормальным. Все исказилось, вещи меняются соответственно их интересам», — указал политик.

Вучич также напомнил, что с давлением Запада в свое время также столкнулись Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту. По версии следствия, Дуров отказался передавать спецслужбам ключи шифрования Telegram, а потому является соучастником противозаконных действий, совершенных через мессенджер. Речь идет, в частности, о распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Во Франции предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.