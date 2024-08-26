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21:20, 26 августа 2024Мир

Вучич назвал задержание Дурова искажением мира

Вучич заявил, что власти Франции задержали Дурова ради интересов Запада

Фото: Albert Gea / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. Свое мнение он высказал в эфире телеканала Pink TV.

«Где-то в 2018 году 26 западных организаций обратились к России с требованием не нарушать свободы. Прошло всего пять или шесть лет — и арест Дурова [в Париже] Запад считает нормальным. Все исказилось, вещи меняются соответственно их интересам», — указал политик.

Вучич также напомнил, что с давлением Запада в свое время также столкнулись Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту. По версии следствия, Дуров отказался передавать спецслужбам ключи шифрования Telegram, а потому является соучастником противозаконных действий, совершенных через мессенджер. Речь идет, в частности, о распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Во Франции предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.

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      Марина Совина
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