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15:35, 28 августа 2024Наука и техника

Предложено новое объяснение парадокса Ферми

International Journal of Astrobiology: предложено новое решение парадокса Ферми

Фото: Jeremy Bishop / Unsplash

Сербский философ Войин Ракич из Центра изучения биоэтики Белградского университета предложил новое возможное объяснение парадокса Ферми. Его исследование было опубликовано в International Journal of Astrobiology.

Парадокс Ферми задает вопрос, почему, несмотря на огромные размеры и возраст Млечного Пути, человечество до сих пор не обнаружило следов разумной инопланетной жизни. Ракич выдвинул гипотезу, что внеземная жизнь может быть ненаблюдаемой для человеческих чувств или существовать в частях Вселенной, которые пока остаются недоступными для наших технологий.

Философ классифицировал существующие решения парадокса на три основные группы: решения исключительности, аннигиляции и коммуникационного барьера. Он предполагает, что традиционные подходы к поиску инопланетной жизни слишком антропоцентричны, то есть ставят человека в центр Вселенной, что ограничивает наше восприятие.

Ракич отмечает, что внеземные формы жизни могут существовать вокруг нас, но быть непостижимыми для человеческого восприятия. Например, они могут состоять из темной материи, находиться в иных временных или пространственных измерениях, которые еще не открыты, или обладать интеллектом, недоступным нашему пониманию.

Кроме того, Ракич предполагает, что внеземная жизнь может существовать в параллельных вселенных, что делает их недоступными для современных научных методов. Эта гипотеза подчеркивает ограниченность человеческих знаний и возможностей в исследовании Вселенной.

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      Александр Еникеев
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