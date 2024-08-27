Диетолог объяснила действие «алкогольного гена»

Диетолог Чехонина: у одного из десяти славян нарушено расщепление алкоголя

При расщеплении этанола в организме при определенной мутации отвечающего за это гена быстрее образуется токсичный ацетальдегид, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Чехонина. Действие «алкогольного гена» она объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Чехонина привела в пример северные народы России, у которых «в каждом третьем случае» присутствует ген, который расщепляет алкоголь, но в такой вариации, что при расщеплении быстрее образуется продукт метаболизма алкоголя — ацетальдегид. Этот элемент, подчеркнула врач, обладает прямым токсическим воздействием на клетки.

«И поскольку он образовывается у них быстрее, это все является причиной негативных последствий воздействия алкоголя. Они быстрее пьянеют, следовательно, поражение различных органов и систем в результате воздействия ацетальдегида более выражено и может быстрее привести к негативным, разрушительным последствиям», — предупредила она.

Среди славян, добавила диетолог, такая вариация гена тоже случается, но у одного из десяти человек.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.