Экстрадированный в США латвиец не признал вину в экспорте авиадеталей в Россию

Латвиец Чистяков не признал в США вину в поставках авиадеталей в Россию

Экстрадированный в США по делу об поставках американских авиадеталей в Россию вопреки санкциям 55-летний гражданин Латвии Олег Чистяков заявил в суде о своей невиновности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы по процессу.

В материалах говорится, что следующее заседание по делу, рассматриваемому судом в Канзас-Сити штата Канзас, намечено на 3 октября.

Об экстрадиции Чистякова сообщалось 22 августа. Его подозревают в сговоре, нарушении Закона о реформе экспортного контроля, контрабанде и отмывании денег. Латвийцу грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф в размере одного миллиона долларов.

