В День шахтера фильм «Говорит Земля!» стал лауреатом фестиваля «Короче» в Калининграде

Лауреатом фестиваля «Короче» стал фильм «Говорит Земля!»

В рамках фестиваля «Короче» фильм «Говорит Земля!» получил два специальных приза — один от жюри за «Кинематографическую попытку спасти нашу Землю», а второй от «России 1». Телеканал поддержит картину в прокате.

XII российский фестиваль «Короче» проходил с 20 по 25 августа в Калининграде. В рамках фестиваля было показано более 100 картин, в том числе в летнем кинотеатре Центрального парка Калининграда.

Церемония закрытия, которая состоялась 25 августа, выпала на «День Шахтера». Специальный приз от «России 1», который предполагает поддержку выпуска фильма, вручала продюсер, заместитель директора телеканала «России 1» Ясмина Бен Аммар. Награду получила картина «Говорит Земля!» Евгения Корчагина.

«Мы все так или иначе понимаем то, как важно заботиться о природе, но постоянно про это забываем. Наше кино — это легкое напоминание, что ничто не вечно. Через юмор, шутки и остросюжетные повороты мы попробуем обратить внимание людей на важность Земли в нашей жизни. Наши съемки были настоящим приключением, на которое обязательно стоит посмотреть на большом экране. Где еще вы увидите, как у Гоши Куценко вырастают волосы на голове?», — рассказала исполнительница главной роли Ирина Горбачева.

У Земли крайняя стадия аллергии на жизнедеятельность человека. Она очень долго себя сдерживала, но теперь осталось совсем мало времени до того момента, как она «чихнет» и человечество постигнет участь динозавров. Единственный, кто может предупредить людей об опасности и что-то исправить — это Стас (Антон Филипенко). Простой шахтёр, мечтающий переехать на море. Он никогда не парился на тему экологии, но именно он начинает слышать голос Земли.

«Стас — шахтер и сноубордист, а еще он слышит Землю. Звучит смешно? Так и есть и так будет в кино! Вот чего было не отнять во время съемок так это веселья. Уверен, что зрителю тоже будет смешно — ведь так "Говорит Земля!"», — отметил актер, главный герой Антон Филипенко.

Это произошло, когда дерзкая эко-активистка Лена (Ирина Горбачева) решила самостоятельно изучить заброшенную часть шахты. Из-за чего произошел обвал, который засыпал Стаса, после этого у него и установился контакт с Землей.

Теперь Стасу надо убедить сначала Лену, а вместе с ней и весь мир, что «а» — он не сумасшедший и, правда, слышит Землю и «б» — Земля предупреждает, что человечеству осталось совсем мало времени, чтобы спасти ее и вместе с ней себя.

Фильм выйдет в кинотеатрах России и СНГ 3 октября 2024 года при широкой поддержке телеканала СТС, Comedy Radio, «ВКонтакте» и информационных партнеров — «Лента.ру», «Афиша», PIMS

