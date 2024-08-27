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19:50, 27 августа 2024Ценности

Инстасамка обнажила ягодицы на пляже

Фото: @instasamka

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала откровенное фото с пляжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 5,5 миллиона подписчиков.

24-летняя исполнительница предстала на размещенном снимке спиной к камере, продемонстрировав стройную фигуру. Она позировала на фоне моря в бикини с серым принтом, которое включало в себя трусы с завязками на бедрах, обнажавшие ее ягодицы.

Фото: @instasamka

В то же время инфлюэнсерша распустила волосы и дополнила образ розовой бейсболкой.

Ранее в августе Инстасамка также показала лицо со сбритыми бровями.

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      Карина Черных
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