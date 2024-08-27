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16:55, 27 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко обрадовался книгам

БЕЛТА: Лукашенко подарили пособие по философии

Фото: Sputnik / Valery Sharifulin / Reuters

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили учебное пособие по философии и новый учебник истории в ходе Республиканского педсовета. Об этом сообщает издание БЕЛТА.

«Это настоящий подарок! Спасибо вам большое, не зря пришел», — поблагодарил Лукашенко министра образования Белоруссии Андрея Иванца.

Министр ответил на критику Лукашенко, что в учебниках информация не написана на нормальном и доступном для учащихся языке. «Вы не раз подчеркивали, что учебник по истории в первую очередь должен быть образцом», — обратился Иванец к президенту.

Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подарил Александру Лукашенко в ходе его государственного визита двух коней. Им дали клички Мир и Хутки.

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      Сергей Болиев
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