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21:18, 27 августа 2024Россия

Медведев высказался о миграционной политике России

Медведев: миграционная тема в России острая, особенно в контексте событий года
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Работа в сфере миграционной политики продолжается, это острая тема, особенно в контексте событий, произошедших в России в 2024 году. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в России есть проблемы с миграционной политикой, о которых «неоднократно говорили».

«Тема острая, особенно в контексте событий, в том числе трагических, которые произошли в этом году», — подчеркнул он.

Ранее Совет Федерации одобрил новый закон о прекращении гражданства мигрантов за неисполнение постановки на воинский учет. Согласно ему, мигранты, получившие российский паспорт, в свою очередь, обязуются встать на воинский учет по месту жительства.

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