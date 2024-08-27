Медведев высказался о миграционной политике России

Медведев: миграционная тема в России острая, особенно в контексте событий года

Работа в сфере миграционной политики продолжается, это острая тема, особенно в контексте событий, произошедших в России в 2024 году. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в России есть проблемы с миграционной политикой, о которых «неоднократно говорили».

«Тема острая, особенно в контексте событий, в том числе трагических, которые произошли в этом году», — подчеркнул он.

Ранее Совет Федерации одобрил новый закон о прекращении гражданства мигрантов за неисполнение постановки на воинский учет. Согласно ему, мигранты, получившие российский паспорт, в свою очередь, обязуются встать на воинский учет по месту жительства.