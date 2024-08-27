Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:33, 27 августа 2024Экономика

Названо условие подорожания нефти до 100 долларов за баррель

Аналитик Абелев: нефть подорожает до 100 долларов при совпадении ряда факторов

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Нефть может подорожать до 100 долларов за баррель при условии совпадения ряда факторов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Олег Абелев.

Одной из причин роста цен может стать резкое сокращение запасов сырой нефти в США на фоне увеличения потребления во время аномально холодного осенне-зимнего сезона. Нефтяные котировки также могут дойти до 90 долларов за баррель, если конфликты на Украине и Ближнем Востоке будут активно сворачиваться, добавил эксперт. «Требуется уверенное понимание участников рынка, что все эти факторы в долгосрочной перспективе будут работать как минимум на ближайший квартал», — отметил Абелев.

Материалы по теме:
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024

Еще одним условием роста цен на нефть он назвал сокращение добычи странами ОПЕК+ без нарушения квот. При этом еще значительнее на стоимость повлияет внезапное сокращение или полная остановка добычи одной из крупнейших стран-экспортеров. Аналитик напомнил, что цены на нефть взлетели после заявления правительства на востоке Ливии о приостановке добычи нефти на всех месторождениях и прекращении экспорта из всех портов до особого распоряжения. «Если все эти факторы реализуются одномоментно, то нефть будет не то что по 90, она будет и за 100 долларов за баррель», — резюмировал Абелев.

Власти Ливии, контролирующие восточную часть страны, приняли такое решение из-за очередного обострения в борьбе за право управлять Центробанком с правительством, которое находится в Триполи и контролирует западную часть государства. Власти в Триполи ранее заявили, что важно «не допустить закрытия нефтяных месторождений под ложными предлогами», однако оппоненты не признают их легитимность.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ рассказали об изначальном плане операции в Курской области

      Российский паралимпиец пожаловался на условия проживания в олимпийской деревне

      Светлану Светличную признали неизлечимо больной

      Бонобо оказались миролюбивее людей

      На Украине назвали предстоящую зиму самой сложной в истории страны

      Россиянин сел на шесть лет в колонию за изнасилование посетителя кафе

      Под Москвой мужчины захотели пожарить шашлыки и попали в реанимацию

      США уличили во включении Молдавии и Румынии в перевозку биоматериалов с Украины

      В РХБЗ предупредили о возможных провокациях ВСУ с химбоеприпасами

      Известный юморист-иноагент избавился от жилья в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше