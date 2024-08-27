Названо условие подорожания нефти до 100 долларов за баррель

Аналитик Абелев: нефть подорожает до 100 долларов при совпадении ряда факторов

Нефть может подорожать до 100 долларов за баррель при условии совпадения ряда факторов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Олег Абелев.

Одной из причин роста цен может стать резкое сокращение запасов сырой нефти в США на фоне увеличения потребления во время аномально холодного осенне-зимнего сезона. Нефтяные котировки также могут дойти до 90 долларов за баррель, если конфликты на Украине и Ближнем Востоке будут активно сворачиваться, добавил эксперт. «Требуется уверенное понимание участников рынка, что все эти факторы в долгосрочной перспективе будут работать как минимум на ближайший квартал», — отметил Абелев.

Еще одним условием роста цен на нефть он назвал сокращение добычи странами ОПЕК+ без нарушения квот. При этом еще значительнее на стоимость повлияет внезапное сокращение или полная остановка добычи одной из крупнейших стран-экспортеров. Аналитик напомнил, что цены на нефть взлетели после заявления правительства на востоке Ливии о приостановке добычи нефти на всех месторождениях и прекращении экспорта из всех портов до особого распоряжения. «Если все эти факторы реализуются одномоментно, то нефть будет не то что по 90, она будет и за 100 долларов за баррель», — резюмировал Абелев.

Власти Ливии, контролирующие восточную часть страны, приняли такое решение из-за очередного обострения в борьбе за право управлять Центробанком с правительством, которое находится в Триполи и контролирует западную часть государства. Власти в Триполи ранее заявили, что важно «не допустить закрытия нефтяных месторождений под ложными предлогами», однако оппоненты не признают их легитимность.