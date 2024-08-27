Польша второй день подряд подняла авиацию из-за ситуации на Украине

Польша второй день подряд подняла авиацию из-за якобы действий России на Украине

Польша и ряд союзных стран по НАТО второй день подряд подняли авиацию из-за якобы действий России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование вооруженных сил Польши в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«В юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с работой в нашем воздушном пространстве польской и союзной военной авиации», — отмечается в заявлении.

Дополнительно уточняется, что причиной поднятия самолетов стали якобы полеты российской дальней авиации на Украине.

26 августа Польша подняла авиацию в юго-восточной части страны, сославшись на ракетные удары по Украине. Также 12 и 22 июня Польша и союзники по НАТО подняли в воздух самолеты в связи с «активностью дальней авиации» России.