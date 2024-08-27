Россияне рассказали о самых часто забываемых в путешествиях вещах

«Туту»: россияне чаще всего забывают в поездках обувь, одежду и косметику

Российские туристы чаще всего забывают в поездках обувь, одежду, косметику, духи и телефоны. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса путешествий «Туту», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что одежду и обувь забывают во время путешествий 10,03 процента опрошенных, средства ухода, косметику и духи — 8,6 процента, а телефоны, фотоаппараты, другую технику и зарядные устройства — 6,18 процента.

Кроме того, 5,58 процента россиян рассказали, что не находили по возвращении из путешествия еду и напитки, 5,15 процента — лекарства, 4,83 процента — украшения, а 4,3 процента — домашние тапочки. Среди других наиболее часто забываемых в поездках вещей — деньги и банковские карты, рюкзаки, сумки и чемоданы, кипятильники, одеяла, документы и ключи от дома.

Авторы исследования также выяснили, что 26,09 процента отечественных туристов никогда ничего не оставляли в поездках, а 15,08 процента признались, что не нашли своих забытых вещей в предложенном списке.

Ранее сообщалось, что в 2023 году пассажиры забыли в аэропортах Москвы более 90 тысяч личных вещей. В числе самых интересных потерянных во Внуково предметов — вставная челюсть, газонная трава, ведро с краской и баллоны с кислородом.

