США подарили военную авиатехнику Узбекистану

Посол США в Узбекистане Хеник: Узбекистану передадут американскую авиатехнику

Власти США передадут Узбекистану военную авиатехнику из Афганистана. Об этом сообщил посол США в Узбекистане Джонатан Хеник.

Дипломат заявил, что только США имеют право распоряжаться судьбой военной техники из Афганистана. «Армия Афганистана использовала ее, но мы всегда были ее владельцами», — прокомментировал Хеник.

После захвата власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в августе 2021 года военные страны смогли перебросить часть боеспособных вертолетов и самолетов в Узбекистан. Среди них — несколько вертолетов UH-60 Black Hawk, а также легкие турбовинтовые штурмовики. С тех пор об их судьбе ничего не было известно.

В июле Узбекистан принимал участие в совместных военных учениях с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. По сценарию учений военные пяти стран должны были пресечь попытку создания «государства Халифат».