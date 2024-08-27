В Москве мужчина развратил двух девочек на детской площадке

В Москве задержали мужчину, домогавшегося двух девочек на детской площадке

В Москве задержали мужчину, домогавшегося двух 12-летних девочек на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 26 августа мужчина на детской площадке около Рублевского шоссе развратил школьниц.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ. Следователи намерены ходатайствовать об его аресте.

Ранее на юго-западе Москвы 23-летний мужчина совратил 14-летнюю девочку. Молодой человек в бассейне аквапарка приставал к несовершеннолетней, его задержали.