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15:33, 27 августа 2024Мир

В Польше не нашли беспилотник из России

В Польше вторые сутки не могут найти беспилотник, якобы вылетевший из России

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Польше вторые сутки не могут найти беспилотный летательный аппарат (БПЛА), якобы вылетевший из России через территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь оперативного командования видов Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский, передает портал «Самоуправление».

«Сегодня в поисках будут задействованы сотни солдат. Это в основном солдаты из 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны», — рассказал военный.

Горышевский также подчеркнул, что поиски не будут остановлены до нахождения беспилотника. По его словам, сейчас в операции задействованы вертолеты.

Ранее оперативный командующий Вооруженных сил Польши генерал-майор Мацей Клиш заявил, что на польскую территорию якобы влетел БПЛА. Он добавил, что начата операция по поиску неопознанного летающего объекта, в которой принимают участие 75 польских военнослужащих.

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      Максим Габриелян
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