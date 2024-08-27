В Польше не нашли беспилотник из России

В Польше вторые сутки не могут найти беспилотник, якобы вылетевший из России

В Польше вторые сутки не могут найти беспилотный летательный аппарат (БПЛА), якобы вылетевший из России через территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь оперативного командования видов Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский, передает портал «Самоуправление».

«Сегодня в поисках будут задействованы сотни солдат. Это в основном солдаты из 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны», — рассказал военный.

Горышевский также подчеркнул, что поиски не будут остановлены до нахождения беспилотника. По его словам, сейчас в операции задействованы вертолеты.

Ранее оперативный командующий Вооруженных сил Польши генерал-майор Мацей Клиш заявил, что на польскую территорию якобы влетел БПЛА. Он добавил, что начата операция по поиску неопознанного летающего объекта, в которой принимают участие 75 польских военнослужащих.