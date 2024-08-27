Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:25, 27 августа 2024Силовые структуры

В России осудили американского наемника за участие в боях на стороне Украины

Суд дал 14 лет колонии наемнику из США за участие в боях на стороне Украины

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Российский суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина США, который участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований в качестве иностранного наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Деве Калеб Виктор признан виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен международный розыск.

По версии следствия, не ранее сентября 2022 года американский наемник прибыл на территорию Украины с целью получения материального вознаграждения. Там он вступил в военизированное формирование «Интернациональный легион территориальной обороны Украины», прошел военную подготовку и затем с сентября 2022 года по февраль 2024-го принимал непосредственное участие в боях против Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что Верховный суд Донецкой народной республики рассмотрит дело наемника из Алжира. В отношении 29-летнего Кусеила Луадахи возбуждено дело по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. Что об этом известно и что говорят власти?

      Китай досрочно достиг показателей по выработке чистой энергии

      Российское предприятие запустит серийное производство плазменных спутников

      В Кремле высказались о ситуации с инфляцией

      В России начались проблемы с сельхозтехникой

      Пленный боец ВСУ назвал дебильным поведение своих сослуживцев

      Собака пожертвовала собой ради спасения хозяев

      Россияне инсценировали 16 аварий для получения страховых выплат и были задержаны

      В СВР России высказались о возможности переговоров с Украиной

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше