В России осудили американского наемника за участие в боях на стороне Украины

Суд дал 14 лет колонии наемнику из США за участие в боях на стороне Украины

Российский суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина США, который участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований в качестве иностранного наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Деве Калеб Виктор признан виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен международный розыск.

По версии следствия, не ранее сентября 2022 года американский наемник прибыл на территорию Украины с целью получения материального вознаграждения. Там он вступил в военизированное формирование «Интернациональный легион территориальной обороны Украины», прошел военную подготовку и затем с сентября 2022 года по февраль 2024-го принимал непосредственное участие в боях против Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что Верховный суд Донецкой народной республики рассмотрит дело наемника из Алжира. В отношении 29-летнего Кусеила Луадахи возбуждено дело по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.