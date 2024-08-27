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07:55, 27 августа 2024Россия

Володин назвал причину задержания Дурова во Франции

Володин: за арестом Дурова стоит США, Байдену нужно контролировать Telegram
СюжетВыборы президента США 2024
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

За задержанием основателя Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон. Действующему президенту США Джо Байдену перед выборами главы государства нужно взять мессенджер под контроль, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Telegram — одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них», — написал Володин.

По его мнению, в США традиционными способами управления и влияния извне являются слежка в соцсетях, тотальная цензура и подчинение с помощью шантажа под видом борьбы за различные угрозы. Этому способствует тот факт, что большинство глобальных сетей имеют американское происхождение.

В связи с этим, как отметил Володин, Белый дом контролирует такие социальные сети. Он намерен аналогично поступить с Telegram, чтобы тот поставлял данные Госдепу и ЦРУ США, однако пока этого сделать не получается. На этом фоне Дурову через Францию пытаются предъявить обвинения в более чем десяти преступлениях, перечень статей по которым достаточно широк.

Володин напомнил, что Дуров «никогда иллюзий по поводу США не питал» и называл их полицейским государством. Он также констатировал прохождение эры успеха Кремниевой долины и заявлял об избыточном влиянии ФБР и спецслужб к нему лично и к компании с целью завербовать сотрудников Telegram ради влияния на работу корпорации изнутри.

«Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал ещё и эту платформу, или же ее работа всё-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», — заключил Володин.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана — сейчас идут третьи сутки с момента его задержания. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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