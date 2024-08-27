Зафиксирован взрывной рост числа криптомиллионеров

Henley&Partners: число криптовалютных миллионеров выросло почти в два раза

Число людей, владеющих криптоактивами больше чем на миллион долларов, за 2024 год выросло на 95 процентов и составило 172 тысячи 300 человек. К такому выводу пришли авторы исследования The Crypto Wealth Report 2024, проведенного экспертами Henley&Partners.

Что касается биткоин-миллионеров, то их численность выросла на 111 процентов и оценивается авторами исследования в 85 тысяч 400 человек.

Кроме того, взрывной рост показали и криптомультимиллионеры, то есть те, чьи криптоактивы составляют от 100 миллионов долларов и больше. Их количество выросло на 79 процентов — до 325 человек. Криптомиллиардеров стало больше на 27 процентов. Таковых в мире всего 28 человек.

В настоящее время общая рыночная стоимость криптоактивов достигла «ошеломляющих» 2,3 триллиона долларов. Это почти на 90 процентов превосходит показатели прошлого года.

Ранее криптоаналитик Виктор Першиков предположил, что биткоин и подобные ему виды «крипты» не смогут заместить собой традиционные фиатные деньги в международной торговле. Все дело в высокой волатильности этого платежного средства.