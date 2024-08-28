28 августа в России отмечают День столяра. В Испании празднуют Томатину — традиционную битву томатами, в Болгарии проходит Фестиваль искусств «Аполлония». Также на этот день приходится важный православный праздник — Успение Богородицы. Подробнее о торжествах и приметах 28 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День столяра

Столярами называют ремесленников, которые работают с деревом. В отличие от плотников, они создают предметы мебели и быта, более мелкие и тонкие вещи. Помимо навыков работы с деревом, столяры, как правило, обладают хорошим воображением и могут превращать свои изделия в настоящие произведения искусства.

Праздник в честь столяров появился в 2000 году. Традиционно в разных уголках страны в честь торжества проводят конкурсы и ярмарки для профессионалов и любителей, а также мастер-классы и другие мероприятия.

День котлет в Костроме

Костромичи отмечают этот праздник с 2011 года. Изначально производители полуфабрикатов задумывали День котлет, как рекламную акцию, но местным жителям и туристам так понравился праздник, что его решили отмечать ежегодно.

Каждый год организаторы придумывают новые развлечения. Например, в 2017 году к празднику приготовили самую большую котлету в мире. Ее вес составил 332 килограмма. Тогда же котлету, правда, уже не такую большую, запустили в космос. Пока она там летала, успела заморозиться.

Праздники в мире

Томатина

томатина. Фото: Heino Kalis / Reuters

Каждый год город Буньоль в испанской провинции Валенсия на один день превращается в боевую арену — 28 августа здесь проходит фестиваль Томатина — праздник томатов. По одной из версий, торжество зародилось в середине прошлого века, когда на местном празднике группа юношей устроила потасовку — драка завязалась около лотка с овощами, так что хулиганы продолжали забрасывать друг друга помидорами вплоть до прибытия полиции. С тех пор томатные бои стали традицией, и вскоре фестиваль обрел такую популярность, что теперь его отмечают и в других странах, например, в Китае и Колумбии.

Какие еще праздники отмечают в мире 28 августа

День мечты;

День королевства в Черногории;

Международный день публичного чтения комиксов;

День запрокидывания головы;

Венецианский кинофестиваль;

Фестиваль искусств «Аполлония» в Болгарии.

Какой церковный праздник сегодня

Успение Пресвятой Богородицы

Эпизод Успения Богородицы не описан ни в одном из Евангелий. Однако о завершении земного пути Девы Марии писал святитель Димитрий Ростовский. В его Житии святых сказано, что Пресвятая Богородица мирно отошла к Богу во сне, причем, подобно Христу, она воскресла и вознеслась в рай. Поэтому у христиан этот праздник считается символом воскресения для вечной жизни, как и Пасха.

Кстати, на Руси в день Успения было принято свататься, и вообще период после праздника считался свадебным. Люди верили, что в это время влюбленных благословляет сама Дева Мария

Какие еще церковные праздники отмечают 28 августа

Праздник икон Божией Матери: Ацкурской, Новгородской, Владимирской, Цилканской, Тупичевской и многих других;

Приметы на 28 августа

Теплая и солнечная погода на Успение предвещает прохладное бабье лето;

Если 28 августа радуга на небе, то вся осень будет теплой и солнечной;

Свободным девушкам в этот день лучше не стричься, иначе они долго не найдут себе пару.

Кто родился 28 августа

Фото: Mikhail Baranov / Russian Look / Globallookpress.com

Советский писатель Аркадий Стругацкий вместе с братом Борисом создал множество произведений, ставших классикой научной и социальной фантастики. Среди самых известных — «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом», «Пикник на обочине». Всего Стругацкие написали более 30 литературных произведений.

Американский режиссер и продюсер основном снимает психологические триллеры и биографии. Фильмы Финчера 40 раз становились номинантами на премию «Оскар». Интересно, что дебютный фильм Финчера — «Чужой 3» — был плохо воспринят публикой. Однако позже режиссер снял множество кинокартин, которые стали культовыми: «Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Исчезнувшая» и другие.

Кто еще родился 28 августа