Акции российской лесопромышленной компании рухнули

Мосбиржа провела дискретный аукцион по упавшим на 21 % акциям «Сегежи»

Мосбиржа организовала дискретный аукцион по акциям лесопромышленного холдинга «Сегежа», причиной которого стало падение их стоимости более чем на 21 процент, сообщается на сайте площадки.

Там указали, что с 13:18 до 13:48 торги проводятся в таком формате поскольку было зафиксировано снижение на 20 процентов и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня — с 1,7 до 1,342 рубля.

Бумаги «Сегежи» обрушились после публикации финансового отчета компании, сообщившей о сокращении во втором квартале чистого убытка на 17 процентов, до 4,3 миллиарда рублей.

Как уточняют «Т-Инвестиции», финансовое положение компании остается непростым, в том числе на фоне снижения цен на пиломатериалы, составившего в отчетном квартале 7 процентов к аналогичному периоду 2023-го. При этом долговая нагрузка «Сегежи» такова, что ей «сложно обслуживать, погашать и рефинансировать кредиты», а руководство объявило о решении провести допэмиссию параметры которой станут известны осенью.