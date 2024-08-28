Канье Уэст избавился от дома в Малибу на фоне установки дорогостоящих зубов

Рэпер Канье Уэст продал разрушенный дом в Малибу за 21 миллион долларов

Рэпер Канье Уэст продал дом в американском городе Малибу, который разрушил в 2022 году, на фоне установки дорогостоящих зубов. Об этом сообщил TMZ.

Речь идет об особняке, оформлением которого занимался японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо. Уэст приобрел его в 2021 году за 57,3 миллиона долларов, а уже в 2022-м снял бетонную крышу здания и убрал многочисленные панорамные окна, чтобы превратить его в бомбоубежище.

В результате на необычную недвижимость удалось найти покупателя, согласного заплатить за нее 21 миллион долларов (примерно 1,9 миллиарда рублей). Новый владелец, компания Belwood Investments, занимается краудфандингом в сфере недвижимости и собирается вернуть особняку первоначальный вид.

Несколько дней назад стало известно, что Канье Уэст установил золотые гриллзы, стоимость которых составляет 850 тысяч долларов (около 77,7 миллиона рублей).