Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:00, 28 августа 2024Экономика

Канье Уэст избавился от дома в Малибу на фоне установки дорогостоящих зубов

Рэпер Канье Уэст продал разрушенный дом в Малибу за 21 миллион долларов
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Рэпер Канье Уэст продал дом в американском городе Малибу, который разрушил в 2022 году, на фоне установки дорогостоящих зубов. Об этом сообщил TMZ.

Речь идет об особняке, оформлением которого занимался японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо. Уэст приобрел его в 2021 году за 57,3 миллиона долларов, а уже в 2022-м снял бетонную крышу здания и убрал многочисленные панорамные окна, чтобы превратить его в бомбоубежище.

В результате на необычную недвижимость удалось найти покупателя, согласного заплатить за нее 21 миллион долларов (примерно 1,9 миллиарда рублей). Новый владелец, компания Belwood Investments, занимается краудфандингом в сфере недвижимости и собирается вернуть особняку первоначальный вид.

Несколько дней назад стало известно, что Канье Уэст установил золотые гриллзы, стоимость которых составляет 850 тысяч долларов (около 77,7 миллиона рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно еще об одном расследовании в отношении Дурова во Франции

      Уролог объяснил пагубное влияние алкоголя на мужскую потенцию

      Раскрыто высказывание британской королевы о Путине

      Дочь Машкова заявила о тоске по России

      Канье Уэст избавился от дома в Малибу на фоне установки дорогостоящих зубов

      Российский полицейский изнасиловал задержанную

      На Украине опубликовали и удалили сообщение о гибели пилота F-16

      Российские ученые воссоздали цифровые копии вымерших 35 миллионов лет назад жуков

      ЕС начал расследовать предоставление Telegram заниженных данных о числе пользователей

      Тим Бертон ответил на критику в адрес продолжения «Битлджуса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше