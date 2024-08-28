Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:09, 28 августа 2024Бывший СССР

Песков назвал очевидной вину Украины в нагнетании опасности на Курской АЭС

Песков: вина Украины в нагнетании ядерной опасности на Курской АЭС очевидна

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вина Украины в нагнетании ядерной опасности на Курской атомной электростанции (АЭС) очевидна. Об этом после визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гроссии заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Собственно, оценка тем контактам, которые у господина Гросси состоялись, была вчера дана руководителем "Росатома". По понятным причинам МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах, но здесь все настолько очевидно, что, собственно, вопросов на этот счет нет», — заявил Песков.

По его словам, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев развернуто изложил позицию России и показал результаты ударов украинских БПЛА по станции.

Ранее Гросси назвал серьезной ситуацию на Курской АЭС. Он также пообещал, что его организация будет делать все для укрепления ядерной безопасности в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Он знал, что операция будет безуспешна». В США рассказали об огромной цене для главкома ВСУ за атаку на Курскую область

      Туристка попала в аварию на Бали, едва не лишилась ноги и училась ходить заново

      Губернатор раскрыл подробности о первой с начала СВО атаке ВСУ на Кировскую область

      На Западе указали на сложность завершения конфликта на Украине для Трампа

      Работавшему над созданием ракеты «Сармат» смягчили приговор за взятки

      Российским школьникам стал доступен новый сервис для помощи в учебе

      Россиянкам перечислили модную верхнюю одежду на осень

      Российского гандболиста дисквалифицировали за ставки на спорт

      Решение бывшей жены Бондарчука судиться объяснили

      Польша приготовилась к резкому росту военных расходов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше