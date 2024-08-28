Песков назвал очевидной вину Украины в нагнетании опасности на Курской АЭС

Песков: вина Украины в нагнетании ядерной опасности на Курской АЭС очевидна

Вина Украины в нагнетании ядерной опасности на Курской атомной электростанции (АЭС) очевидна. Об этом после визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гроссии заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Собственно, оценка тем контактам, которые у господина Гросси состоялись, была вчера дана руководителем "Росатома". По понятным причинам МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах, но здесь все настолько очевидно, что, собственно, вопросов на этот счет нет», — заявил Песков.

По его словам, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев развернуто изложил позицию России и показал результаты ударов украинских БПЛА по станции.

Ранее Гросси назвал серьезной ситуацию на Курской АЭС. Он также пообещал, что его организация будет делать все для укрепления ядерной безопасности в мире.