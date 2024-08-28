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20:32, 28 августа 2024Культура

Режиссер оригинального «Ворона» посмеялся над провалом ремейка

Режиссер фильма «Ворон» Алекс Пройас прокомментировал провал ремейка в прокате
Алекс Пройас

Алекс Пройас. Фото: Christopher Khoury / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Режиссер оригинального фильма «Ворон» Алекс Пройас жестко раскритиковал ремейк картины, который в этом месяце вышел в кинопрокат. Свою оценку постановщик дал в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Особенно режиссера повеселили кассовые сборы нового «Ворона», который за первый уикенд собрал меньше 5 миллионов долларов, что в десять раз меньше суммы, потраченной на производство.

«Думал, ремейк — это попытка срубить денег. Кажется, денег там немного. Отзывы на фильм похожи на то, как стегают мертвую лошадь», — написал Пройас.

Ранее сообщалось, что долгожданный ремейк культовой картины вышел в мировой прокат и собрал смешанные отзывы критиков.

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      Андрей Шеньшаков
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