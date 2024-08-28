Силовики выявили сеть БДСМ-салонов в российском городе и задержали ее сотрудниц

В Екатеринбурге силовики выявили сеть БДСМ-салонов и задержали ее сотрудниц

В Екатеринбурге сотрудники силовых структур выявили сеть БДСМ-салонов и задержали ее сотрудниц. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, одно из VIP-заведений с миллионной выручкой за день находилось на улице 8 Марта. На входе силовиков встретила женщина, которая, увидев камеры, сразу сбежала. Ее примеру последовали и ее «коллеги». Те, кто убежать не успел, были доставлены в отдел полиции.

В ходе осмотра помещения сотрудники правоохранительных органов обнаружили недостроенную БДСМ-зону, игрушки для взрослых, алкоголь без лицензии и руководство для начинающих сутенеров. Согласно финансовым отчетам, заведение приносит своим владельцам около двух миллионов рублей за три смены.

Ранее полиция сорвала проведение закрытой вечеринки с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. Предварительно, ее организатором мог быть Станислав Словиковский, знаменитый организацией БДСМ-вечеринок Blue Velvet.