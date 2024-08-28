Турист порезал свою шею осколком в аэропорту, пустился в бега и попал на видео

Daily Mail: в аэропорту Колумбии турист порезал шею осколком и попал на видео

В аэропорту Колумбии турист порезал свою шею осколком, пустился в бега от правоохранителей и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Известно, что 48-летний Веселин Христов прибыл рейсом из Турции 21 августа и разозлился, когда не смог снять деньги со счета для покупки обратного билета. Поняв, что в банкомате нет средств, он разбил бутылку и приставил осколок к шее.

На кадрах из авиагавани Эль-Дорадо в Боготе видно, что мужчина стоит в толпе, а по его одежде стекает кровь. Затем он вновь проводит лезвием по шее, вызывая испуганные крики окружающих. Правоохранители и врачи поспешили на помощь пострадавшему, однако тот начал убегать от них.

В результате мужчину удалось остановить и доставить в больницу. Раны оказались не опасными для жизни.