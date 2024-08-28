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21:41, 28 августа 2024Бывший СССР

На Украине высказались о возможности выделения нового пакета помощи при Байдене

Депутат Рады Чернев: Киев не надеется получить пакеты помощи от США при Байдене

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Украина не рассчитывает получить новые пакеты военной помощи от США во время оставшегося президентского срока Джо Байдена, заявил зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Об этом пишет РИА Новости.

Он высказался о возможности выделения нового пакета помощи и заявил, что Киев не ждет каких-либо решений от Вашингтона.

«Я бы больше ориентировался на тех, кто будет в администрации [кандидата в президенты США от Демократической партии] Камалы Харрис, если Камала Харрис победит», — добавил он.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена направит порядка 125 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. Вашингтон планирует передать Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, средства радиоэлектронной борьбы, а также 105-миллиметровые и 155-миллиметровые снаряды.

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      Марина Совина
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