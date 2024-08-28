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14:24, 28 августа 2024Силовые структуры

Украинская разведка угрозами заставила российскую художницу сделать взрывчатку

Силовики обвинили художницу из Самары в госизмене, она изготовила взрывчатку

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Следователь предъявил обвинение в госизмене художнице из Самары Ирине Измайловой за сотрудничество с украинской спецслужбой. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Евгения Рыжкова.

Женщине еще вменяется изготовление и хранение взрывчатых веществ. Адвокат рассказала, в 2022 году Измайлова проводила отпуск в Кишиневе, где познакомилась с представителями украинской разведки. Они угрозами в адрес ее родственников, которые проживают на Украине, заставили изготовить взрывчатые вещества. Измайлова выполнила их требование, но затем одумалась и уничтожила взрывчатку, отметила защитница.

В августе 2023 года силовики провели обыск у нее дома и нашли на столе 0,25 грамма взрывчатого вещества. Измайлова признала вину, но позже против нее возбудили дело о госизмене, после чего она изменила свою позицию и стала настаивать на своей невиновности. Ей грозит до 25 лет заключения.

26 августа сообщалось, что Курганский городской суд арестовал завербованного Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины 23-летнего местного жителя, обвиняемого в госизмене. Он передавал сведения о дислокации военнослужащих Российской армии.

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      Любовь Ширижик
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