Украинская разведка угрозами заставила российскую художницу сделать взрывчатку

Силовики обвинили художницу из Самары в госизмене, она изготовила взрывчатку

Следователь предъявил обвинение в госизмене художнице из Самары Ирине Измайловой за сотрудничество с украинской спецслужбой. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Евгения Рыжкова.

Женщине еще вменяется изготовление и хранение взрывчатых веществ. Адвокат рассказала, в 2022 году Измайлова проводила отпуск в Кишиневе, где познакомилась с представителями украинской разведки. Они угрозами в адрес ее родственников, которые проживают на Украине, заставили изготовить взрывчатые вещества. Измайлова выполнила их требование, но затем одумалась и уничтожила взрывчатку, отметила защитница.

В августе 2023 года силовики провели обыск у нее дома и нашли на столе 0,25 грамма взрывчатого вещества. Измайлова признала вину, но позже против нее возбудили дело о госизмене, после чего она изменила свою позицию и стала настаивать на своей невиновности. Ей грозит до 25 лет заключения.

26 августа сообщалось, что Курганский городской суд арестовал завербованного Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины 23-летнего местного жителя, обвиняемого в госизмене. Он передавал сведения о дислокации военнослужащих Российской армии.