В Госдуме предложили предоставить дополнительный отпуск представителям ряда профессий

В ГД внесут проект о дополнительных днях отпуска для стрессовых профессий

В Госдуму внесут законопроект, согласно которому предлагается предоставить дополнительный отпуск для самых стрессовых профессий. Об этом сообщил вице-спикер ГД Борис Чернышов в беседе с РИА Новости.

«В осеннюю сессию вернусь к теме защиты чести и достоинства учителей, а также буду вносить законопроект о дополнительных днях отпуска для наиболее стрессогенных профессий», — сказал Чернышов.

Парламентарий подчеркнул, что учителя подвержены серьезному стрессу. Зачастую они сталкиваются с хамством со стороны родителей и детей, а за их моральным обликом бдительно следят администрация школ и общественность, напомнил вице-спикер ГД.

Также 27 августа сообщалось о намерении депутатов фракции ЛДПР резко поднять МРОТ в России. Их инициатива подразумевает увеличение минимального размера оплаты труда на 10 758 рублей с 1 января 2025 года. Для сравнения, в настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Таким образом, в ЛДПР хотят поднять планку на 56 процентов со следующего года.

