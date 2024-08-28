Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:55, 28 августа 2024Россия

В России отметят праздник Успение Богородицы

В России отметят православный праздник Успение Пресвятой Богородицы

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Global Look Press

Православные верующие отметят один из главных христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы.

Праздник посвящен воспоминанию кончины (успения) Божией Матери. В этот день, согласно церковному преданию, апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

В православных храмах накануне Успения Пресвятой Богородицы проводится всенощное бдение, а в сам праздничный день — литургия. Священнослужители облачаются в голубые одежды, символизирующие Богородицу. После службы совершается крестный ход вокруг храма с плащаницей — иконой, изображающей Спасителя или Богородицу во гробе. Затем проходит освящение хлеба из зерна нового урожая и других продуктов.

Успение Богородицы входит в число двунадесятых, то есть двенадцати самых важных праздников. Однако в первые века христиане его не отмечали.

Успенский пост ежегодно заканчивается 27 августа. Однако если Успение Пресвятой Богородицы приходится на среду или пятницу, то пост завершается на следующий день. В 2024 году так и получается: верующим придется поститься и 28-го числа.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска нанесли серьезное поражение ВСУ в Курской области. Противник потерял тысячи бойцов

      Бывшую российскую чиновницу обвинили в попытке теракта по заказу Украины

      Популярная телезвезда снялась топлес

      Ушедший из России Hyundai снова зарегистрировал товарные знаки в России

      Россиянка передавала деньги для подготовки терактов и попалась ФСБ

      Появились кадры пожара на российской нефтебазе после падения дронов ВСУ

      Силы ПВО уничтожили более десяти БПЛА в двух российских регионах

      Россиян предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

      В Москве провели обыск у подозреваемого в подготовке теракта

      Мужчина перестал заниматься сексом с партнершей и нашел оригинальное решение проблемы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше