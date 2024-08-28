В России отметят праздник Успение Богородицы

В России отметят православный праздник Успение Пресвятой Богородицы

Православные верующие отметят один из главных христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы.

Праздник посвящен воспоминанию кончины (успения) Божией Матери. В этот день, согласно церковному преданию, апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

В православных храмах накануне Успения Пресвятой Богородицы проводится всенощное бдение, а в сам праздничный день — литургия. Священнослужители облачаются в голубые одежды, символизирующие Богородицу. После службы совершается крестный ход вокруг храма с плащаницей — иконой, изображающей Спасителя или Богородицу во гробе. Затем проходит освящение хлеба из зерна нового урожая и других продуктов.

Успение Богородицы входит в число двунадесятых, то есть двенадцати самых важных праздников. Однако в первые века христиане его не отмечали.

Успенский пост ежегодно заканчивается 27 августа. Однако если Успение Пресвятой Богородицы приходится на среду или пятницу, то пост завершается на следующий день. В 2024 году так и получается: верующим придется поститься и 28-го числа.