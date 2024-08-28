В США предположили возможную месть Ирана на ликвидацию главы политбюро ХАМАС

NYT: Иран может атаковать дипмиссии Израиля в отместку за ликвидацию Хании

Иран может атаковать дипмиссии Израиля по всему миру в отместку за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом в интервью газете The New York Times (NYT) сообщил экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал в отставке Кеннет Маккензи.

По мнению отставного военного, посольства и консульства Израиля в Африке, Европе и Латинской Америке «представляют собой легкую мишень» для обещанного Ираном возмездия.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран все еще может нанести удар по Израилю, и в этом случае США будут готовы защитить еврейское государство.