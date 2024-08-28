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00:42, 28 августа 2024Мир

Против Трампа передали повторное обвинительное заключение в суд

В суд передали обвинительное заключение против Дональда Трампа

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Спецпрокурор Джек Смит представил новое обвинительное заключение против бывшего главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Смит настаивает на необходимости привлечь политика по тем же статьям, по которым уже идет разбирательство в вашингтонском суде.

Экс-президенту США инкримируют сговор с целью обмана властей, сговор для противодействия официальным процессам, заговор против права, противодействие и попытка противодействия официальным процедурам. Обвинительное заключение 27 авугста передано в суд Вашингтона.

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      Юлия Мискевич
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