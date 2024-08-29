Структуру Минобороны решили обанкротить из-за 25 миллионов рублей

«Софтлайн» назвал причиной иска к структуре Минобороны долг в 25 млн рублей

Российская IT-компания «Софтлайна» намерена подать иск о банкротстве к предприятию «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), которое является строительной структурой Минобороны, из-за долга в 25 миллионов рублей. Такую причину назвали в пресс-службе разработчика, передает РИА Новости.

Представитель компании подчеркнул, что ГУОВ продолжает выполнять обязательства перед другими контрагентами, но игнорирует их запросы. В связи с этим «Софтлайн» собирается бороться за выплату долга, но согласен остановить процедуру, если подрядчик выполнит обязательства.

В список задач ГУОВ входят строительство жилых зданий, культурных и спортивных объектов, образовательных учреждений и других зданий, необходимых для выполнения задач Минобороны. Управления компании находятся во всех военных округах.

В прошлом иски к структуре подавали Альфа-банк (2019 год, 6,3 миллиарда рублей), Промсвязьбанк (2022 год, 19 миллиардов рублей) и даже само Минобороны (2016 год, 1,2 миллиарда рублей). В общей сложности с 2018 года судиться с подрядчиком хотели 214 компаний и ИП.

При этом уже несколько бывших руководителей ГУОВ становились фигурантами уголовных дел. Так, в 2021 году был арестован Евгений Горбачев, возглавлявший компанию с 2019 года. Его обвиняли в хищении 232 миллионов рублей, выделенных на создание объектов в Арктике. А в текущем году под преследование попал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который руководил ГУОВ с октября 2015 года по март 2016-го. Его обвиняют в откатах в рамках госконтрактов в строительной сфере.