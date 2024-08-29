Раскрыты доходы задержанного экс-замминистра Минобороны Попова

«Лента.ру»: генерал Попов задекларировал почти 30 соток земли и недвижимости

Задержанный экс-замминистра обороны России, генерал Павел Попов владел землей и недвижимостью, совокупная площадь которых составляет почти 30 соток. Соответствующую информацию выяснила «Лента.ру» на основе анализа данных из деклараций о доходах чиновника.

Ранее стало известно о задержании бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова. Сообщалось, что генерал армии подозревается в мошенничестве, которое связывают с обслуживанием и работой парка «Патриот»: в 2021-2024 годах это направление работы парка курировал Попов.

Общая площадь недвижимости и земли, которую задекларировал Попов в 2019 году (последний год подачи деклараций), составила почти три тысячи квадратных метров. Так, в 2019 году чиновник отчитался о владении земельным участком площадью 2400 квадратных метров, квартирой площадью 72,8 квадратных метра в долевой собственности, двумя машиноместами площадью 15,7 и 16 квадратных метров, а также хозблоком площадью 107,6 квадратных метра.

В декларации от 2019 года общий годовой доход Попова зафиксирован в размере 13 516 738,33 рубля. Его жена, согласно документам, за аналогичный период задекларировала доход в размере 241 792,88 рубля. Кроме того, супруги владели двумя автомобилями: на мужа был оформлен Mercedes-Benz А200, на жену — Volkswagen Tiguan.

В последние месяцы российское Минобороны попало в центр коррупционных скандалов. В частности, 13 мая был задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов — генерала подозревают в получении взятки. До этого силовики задержали замглавы Минобороны Тимура Иванова, его также подозревают в получении взятки. По версии следствия, Иванов получал откаты от госконтрактов в строительной сфере.