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18:20, 29 августа 2024Бывший СССР

Инженер ВСУ заявил об отсутствии плана у генштаба

Economist: инженер ВСУ обвиняет генеральный штаб ВСУ в отсутствии плана

Фото: Thomas Peter / Reuters

Продвижение подразделений российских войск на Донбассе связано с отсутствием плана у генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал офицер инженерных подразделений ВСУ, слова которого передает Economist.

«Русские гораздо лучше обеспечены ресурсами в этом отношении, у них десять специальных инженерных полков против одного полка и двух бригад на Украине», — пишет издание.

По словам офицера инженерного подразделения, часть украинских проблем с укреплениями связана с культурой — генеральный штаб не управляет процессом, а плана нет.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предрек продвижение Российской армии после взятия под контроль города Покровска Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, русские будут держать интенсивность боев на нынешнем уровне.

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      Валентин Карант
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