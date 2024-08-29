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19:00, 29 августа 2024Бывший СССР

Глава Приднестровья рассказал о живущих в республике украинских беженцах

Глава ПМР Красносельский: более 45 тысяч украинских беженцев остались жить в ПМР

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Глава Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский рассказал о приехавших на территорию страны более 45 тысячах украинских беженцев, передает РИА Новости.

По его словам, всего на территории ПМР зарегистрировано 285 тысяч беженцев с Украины и 45 тысяч из них выбрали страну как постоянное место жительства. Помимо этого, как отметил Красносельский, в Приднестровье не случалось ни одного конфликта местных с беженцами с Украины.

«Мы законодательно помогли людям. Сейчас любой беженец с Украины может устроиться на работу, даже не имея трудовой книжки, и так далее. Естественно, даем бесплатное образование школьное, дошкольное, дополнительное образование, бесплатное питание», — добавил Красносельский.

Ранее глава Приднестровья заявил, что страна может получить газ без участия Украины. Он уточнил, что есть два пути поставки газа в ПМР: через Украину или через Каушанскую газоизмерительную станцию в Молдавии. По его словам, этой трубы достаточно для закрытия всех потребностей республики.

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      Валентин Карант
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