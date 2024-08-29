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12:44, 29 августа 2024Россия

На Урале дети мигрантов избили мальчика и попали на видео

В Екатеринбурге дети мигрантов избили мальчика на камеру

В Екатеринбурге дети мигрантов избили мальчика во дворе в жилищном комплексе (ЖК) «Абрикос». Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном ролике видно, как мальчики бьют ногами лежащего сверстника. Компания тянет ребенка за руки в разные стороны, один из обидчиков, смеясь фиксирует происходящее на камеру.

Предположительно, мальчика подвергли издевательствам за то, что он оскорбил мать одного из нападавших. Свердловские следователи возбудили уголовное дело по факту избиения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге дети мигрантов избили подростка. По предварительным данным, перед этим мальчик произнес лозунг националистов «Россия для русских» (лозунг «Россия для русскихъ», размещенный в интернет-ресурсе www.russiansymbol.ru, внесен в Федеральный список экстремистских материалов).

Тогда юноше помогла прохожая. Она залила детей иностранцев струей перцового аэрозоля.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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