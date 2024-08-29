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12:10, 29 августа 2024Мир

На Западе раскрыли причины затягивания переговоров по помощи Украине

Euractiv: переговоры о помощи Украине затягиваются из-за опасений США за санкции

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Переговоры о выделении помощи Украине на 50 миллиардов долларов за счет использования прибыли от замороженных активов России затягиваются из-за опасений США за санкции. Причины затягивания раскрыл портал Euractiv со ссылкой на источники.

«Переговоры продвигаются медленно из-за обеспокоенности США относительно того, насколько постоянным может оказаться замораживание активов, учитывая, что ЕС необходимо продлевать санкции в отношении России каждые шесть месяцев, при единогласном решении всех 27 государств-членов ЕС и Венгрии, которые теоретически могут наложить вето», — сообщает издание.

По данным источников, Вашингтон запросил более долгосрочные гарантии, которые предусматривали бы смену механизма санкций объединения на цикл продолжительностью минимум двенадцать месяцев.

Ранее Служба внешних связей Европейского союза (EEAS) порекомендовала членам сообщества продлить миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAM), а также скорректировать программы обучения Вооруженных сил Украины.

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      Семен Александров
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