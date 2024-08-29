Провайдеров предостерегли от ускорения YouTube

ФГУП «ГРЧЦ» предостерег российских провайдеров от ускорения YouTube

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ») предостерег российских провайдеров от ускорения видеохостинга YouTube. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

Орган, подведомственный Роскомнадзору, предупредил провайдеров, что совершать манипуляции с трафиком в отношении ресурсов, доступ к которым подлежит ограничению, недопустимо. В соответствующем документе надзорный орган обязал провайдеров исключить использование технологий искажения, фрагментации и подмены интернет-трафика.

Ранее в СМИ стала появляться информация, что провайдеры самостоятельно начали ускорять YouTube. Под ускорением понимается технология, перенаправляющая трафик с российских серверов компании Google на европейские.

До этого стало известно, что «VK Видео» начал догонять YouTube по популярности у россиян. Отмечалось, что об американском видеохостинге знают 97 процентов жителей России, а о российском сервисе — 90 процентов.

