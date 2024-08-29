Разгневанный пассажир начал крушить аэропорт из-за поддельного билета и попал на видео

Daily Mail: пассажир начал крушить аэропорт в Чили и попал на видео

Пассажир American Airlines узнал на стойке регистрации, что его билет поддельный, начала крушить аэропорт и попал на видео. Кадры с разгневанным мужчиной публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Сантьяго, Чили. Дебошир планировал вылететь в Майами, но лишь во время регистрации понял, что не сможет попасть на рейс. Тогда он достал из рюкзака молоток и стал разбивать стойку, а также висящие над ней экраны с данными вылета.

На записи показано, как испуганные путешественники разбегаются в разные стороны, чтобы не попасть под удар. Вскоре дебошира арестовали, теперь он предстанет перед судом.

