ЦРУ помогло предотвратить теракт на концерте Тейлор Свифт

ЦРУ передало Вене разведданные, предотвратившие теракт на концерте Тейлор Свифт

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США передало властям Австрии разведданные о планах ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация), что помогло предотвратить теракт на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене. Об этом заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, передает The New York Times (NYT).

«Мы предоставили Вене информацию о четырех лицах, связанных с ИГ, которые планировали атаку. Они планировали расправиться с огромным количеством людей, на концерте должны были быть десятки тысяч человек, я уверен, что среди них было много в том числе американцев», — отметил представитель ведомства.

Коэн отметил, что австрийские власти смогли предотвратить теракт «благодаря работе управления и его партнеров в разведывательном сообществе, которые оперативно передали информацию о готовящейся атаке.

7 августа австрийские власти арестовали двух человек, обвиняемых в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт в рамках ее мирового тура The Eras Tour. Один из них, 19-летний австриец, поклялся в верности ИГИЛ и заявил, что целью атаки была аудитория на концерте певицы. Певица отменила концерты из соображений безопасности своих фанатов.