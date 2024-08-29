В десятках регионов России построили дороги из вторсырья

«Известия»: дороги из вторсырья построили в 26 регионах России

При строительстве и ремонте дорог в десятках регионов России применили вторсырье. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Российского экологического оператора (РЭО).

В целом за прошлый год переработанные материалы использовали в 26 регионах страны. Больше всего: в Астраханской, Саратовской, Рязанской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае. В общей сложности использовано 879,4 квадратного метра переработанного асфальтобетона (RAP), 12 тонн золошлаковой смеси, 91,79 тонны резиновой крошки, 4026,55 тонны вторичного щебня.

В РЭО объяснили, что использование вторсырья делает дороги более упругими и однородными. Кроме того, такое строительство дешевле и экологичнее, чем из традиционных материалов. Также эксперты пояснили, что обочина, укрепленная асфальтогранулятом, более устойчива к размывам и разрушениям, чем при применении природных материалов.