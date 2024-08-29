В России расширили основания для признания ветеранов боевых действий

Правительство России расширило основания для признания ветеранов боевых действий

Правительство России расширило перечень документов для получения удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст постановления кабмина.

Помимо наградных материалов претендующим на статус ветерана боевых действий можно будет предоставлять нотариально заверенные заявления свидетелей, решения суда, подтверждающие участия в боях, а также протоколы опроса свидетелей нотариусом.

Документ также предполагает изменения в правилах выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца для контрактников или служащих частных военных компаний (ЧВК), которые участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в Госдуме предложили законопроект, позволяющий присваивать статус ветерана боевых действий призывникам и контрактникам, вынужденным отражать нападения на территорию РФ. Отмечается, что вместе с силовиками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в боевых действиях, связанных с отражением атак и вторжением на территорию России, принимали участие и военнослужащие Минобороны России, а также Росгвардии.