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20:22, 29 августа 2024Путешествия

Выброшенные на берег курорта миллионы тушек рыб попали на видео

Daily Mail: миллионы тушек рыб выбросило на берег курорта в Греции

На берег курорта в Греции выбросило миллионы тушек пресноводных рыб. Случившееся попало на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что из-за рыбы в живописном порту города Волос стоит невыносимый смрад, который простирается на километры и отпугивает туристов. На записях видно, как рабочие собирают дохлую рыбу и вывозят ее за пределы курортной зоны. Только лишь за вторник, 27 августа, было вывезено 57 тонн тушек.

Эксперты предупреждают представителей власти о возможной экологической катастрофе, поскольку необходимые меры были приняты не сразу. Известно, что рыба оказалась в море из-за наводнений 2023 года, однако не смогла выжить в соленой воде. Из-за случившегося туристическая отрасль греческого курорта терпит большие убытки.

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      Марк Успенский
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